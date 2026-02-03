Ciudadanos deben conocer qué datos aprecian legisladores por voto en contra o favor

CDMX — La rendición de cuentas debe permitir a cualquier ciudadano revisar con claridad las decisiones de los legisladores, a través de su voto, que impactan su vida laboral. “Detrás del tablero hay datos que definen el voto”, asevera el diputado morenista Pedro Haces, quien puso a disposición de los mexicanos una plataforma con información estadística de fuentes oficiales que exponen en los debates del pleno camaral.

El coordinador de Operación Política de la bancada guinda aseguró que la premisa es clara: la política pública no puede evaluarse sólo con discursos, sino con decisiones verificables, sobre todo en un contexto político marcado por declaraciones constantes y polarización discursiva, y en el que pocas veces se pone el foco en un elemento esencial para evaluar el rumbo del país: qué se decide, cómo se vota y con base en qué datos.

“La coherencia se mide cuando hay que votar, no cuando hay que hablar. Medir no es un ejercicio técnico. Medir es decidir mejor”, asegura Haces Barba.

La plataforma incorpora un ‘dashboard’ de trabajo y productividad en México, construido con fuentes oficiales como Inegi, IMSS, OCDE, Conasami y STPS, datos en los que él se baso para argumentar en tribuna diversas reformas en materia laboral.

El objetivo, comentó el diputado, es abrir de manera pública su agenda legislativa, internacional y sindical a través de esta plataforma digital que permite consultar votos, iniciativas, posicionamientos y datos oficiales relacionados con trabajo, productividad y desarrollo económico, además de las posturas en temas clave como incremento histórico al salario mínimo (+13% para 2026), sobre libertad sindical y fortalecimiento de la representación laboral., así como el fondo de pensiones para el bienestar.

Respecto a posicionamientos en contra, argumenta rechazo a medidas que vulneren la autonomía sindical o afecten directamente el ingreso de los trabajadores.

“En México, las horas trabajadas al año rebasas más de 2,200 horas, una de las cifras más altas entre países industrializados, de acuerdo con la OCDE”, ejemplificó.

En la plataforma se expone que alrededor del 54.5% de los trabajadores está en la informalidad laboral, pero el objetivo, dijo el legislador, “no es sólo informar, sino trasladar el debate del terreno ideológico al terreno medible. La lógica es que, sin diagnóstico claro, no hay política laboral eficaz”.

Agenda internacional: México en el mundo laboral

La plataforma también documenta la actividad internacional del legislador, tanto en su calidad de diputado federal como de dirigente sindical.

Entre los puntos destacados se encuentran:

Aclaró que su presencia en diversos escenarios fuera de México permite convenios de cooperación sindical internacional orientados a capacitación, derechos laborales y movilidad.

“El trabajo digno, productivo y con reglas claras es hoy un factor central de la política exterior y del desarrollo económico. Desde esta perspectiva, la política laboral no se concibe de manera aislada, sino vinculada a fenómenos como el T-MEC, el ‘nearshoring’ y la competitividad regional”, aseveró el legislador, quien reiteró que la política necesita volver a ser evaluable en un entorno donde la desconfianza ciudadana es alta.