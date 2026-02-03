Defensa y Semar evalúan estrategias con el Comando Norte con miras al Mundial 2026

Defensa participa en conferencia Coordinación con el Comando Norte en las instalaciones de la embajada de E.U.A en CDMX

Representantes de las Secretarias de Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina Armada de México (Semar) y elementos del Comando Norte de Estados Unidos, participaron el pasado 13 de enero en la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégicos de Alta Jerarquía, que se realizó en la sede de la Embajada de EU en México.

Durante su encuentro revisaron los logros de la Junta de coordinación entre ambos países y se evaluaron las actividades programadas para el 2026. Entre ellas el modo en el que operarán para asegurar una correcta estrategia de seguridad durante la “Copa Mundial 2026″.

La colaboración de ambos países contribuye al fortalecimiento de las capacidades de sus fuerzas armadas, trabajando bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad, confianza mutua y respeto a las decisiones de sus territorios soberanos.