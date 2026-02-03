Diputados de Morena en Campeche vs Layda Sansores: ¿Qué causó la ruptura? El Congreso de Campeche aprobó restaurar el fuero constitucional, después de la ruptura entre diputados de Morena y Layda Sansores; conoce la causa del desacuerdo (Michael Balam Chan)

Durante la noche del 2 de febrero, en una sesión urgente, el Congreso del Estado de Campeche aprobó restaurar el fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, el cual fue eliminado en 2016.

Estas acciones fueron llevadas a cabo en medio del rompimiento entre la gobernadora de Campeche y diputados, ambos pertenecientes a Morena.

¿Qué causó la ruptura?

El distanciamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y diputados de Morena inició desde noviembre de 2025, durante la presentación de la Ley de Ingresos 2026.

En esta, Layda Sansores proponía la contratación de una deuda por mil millones de pesos para Campeche. Ante esta suma de dinero, el presidente del Congreso Estatal, José Antonio Jiménez Gutiérrez, expresó que la iniciativa debía ser analizada.

Tras estas declaraciones, de acuerdo con algunos reportes, Layda Sansores ejerció presión hacia los legisladores para que aprobaran su iniciativa.

Este desacuerdo culminó este lunes 2 de febrero, cuando 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso local anunciaron una ruptura de comunicación con la gobernadora de Campeche, después de acusarla de ejercer presión.

Por su parte, el presidente del Congreso Estatal, José Antonio Jiménez Gutiérrez, durante la sesión que se llevó a cabo este lunes, habló sobre las presiones ejercidas.

“Sí se puede hacer política sin perder nuestros principios (…) hoy no es tiempo ya de ambigüedades ni de medias verdades, es tiempo de carácter. Carácter para resistir la presión, carácter para sostener los principios y para no claudicar cuando el camino se vuelve incómodo”.

Asimismo, durante su discurso aseguró que: “La dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”.

¿Qué dijo Layda Sansores sobre la restauración del fuero en Campeche?

Mientras que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones de ejercicio de presión ni sobre la ruptura con los diputados de Morena, no obstante, utilizó sus redes sociales para hablar de la eliminación del fuero.

“Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular y más cercanos de los intereses partidarios y de grupos.” Fue parte de lo expresado en sus redes sociales.