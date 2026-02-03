La Biblioteca Nacional de México colaborará con la British Library para investigar el patrimonio cultural de México

La UNAM y la biblioteca nacional del Reino Unido -British Library- han establecido un acuerdo de colaboración para compartir información sobre sus fondos y documentación relacionada con el estudio de la cultura y patrimonio de los mexicanos.

La British Library es la biblioteca nacional del Reino Unido con amplia experiencia en la preservación del patrimonio cultural y en su puesta a disposición para el público.Posee una colección de más de 170 millones de objetos, entre los que se encuentran algunos de los primeros impresos mexicanos, como 47 libros del siglo XVI, algunos datan de 1544.

Además, fomentarán investigaciones conjuntas, actividades para vincular sus colecciones e intercambios de profesionales, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento firmado por ambas instituciones, las cuales expresaron su entusiasmo por colaborar en actividades de difusión que conecten al público de México y el Reino Unido con las colecciones y programas culturales de la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de México (BNM) y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

El Memorando “representa un paso estratégico para fortalecer el estudio, la preservación y la difusión del patrimonio documental mexicano en un contexto global, en especial si esta alianza tiene a la Biblioteca Nacional de México como su principal receptor”, agregó el doctor en Historia y maestro en Bibliotecología.

Esta colaboración, prosiguió, abre nuevas posibilidades para proyectos conjuntos de investigación, digitalización, formación especializada y difusión pública, y consolida un puente institucional que permite abordar a partir de una perspectiva en común la “diáspora bibliográfica y documental mexicana”, ampliando el acceso al conocimiento y reforzando el compromiso de las dos instituciones con la memoria histórica y el acceso abierto.