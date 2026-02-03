Mensaje de multas de tránsito en CDMX: alertan por fraude de SMS que llega al celular

El Gobierno de la CDMX alerta de fraudes vía SMS Las autoridades capitalinas advirtieron a la población sobre posibles fraudes a través de SMS; informan mensajes falsos de supuestas multas de tránsito.

Miles de ciudadanos y ciudadanas de la capital de México han reportado una serie de mensajes sospechosos que informan supuestas multas de tránsito vía SMS en sus teléfonos celulares, a lo que las autoridades capitalinas alertaron inmediatamente la posibilidad de fraude.

A través de mensajería a teléfonos celulares, usuarios y usuarias han señalado mensajes que advierten “pagos pendientes” de presuntas infracciones de tránsito, mas las autoridades de la Ciudad de México aclararon que no utilizan el método de mensajería para notificar las multas.

¿Cuál es la nueva modalidad de fraude a través de SMS en México?

Las prácticas fraudulentas son, lamentablemente, uno de los crímenes más comunes en México, teniendo un crecimiento considerable en los últimos años debido al desarrollo de la tecnología.

Esta ocasión, la nueva modalidad de fraude detectada por ciudadanos y ciudadanas de la capital del país, es un mensaje que advierte “pagos pendientes” de supuestas multas de tránsito, haciéndose pasar por la Secretaría de Movilidad de la CDMX o la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que ha advertido a las autoridades capitalinas.

“Recordatorio final: Tiene multas de tránsito pendientes. Por favor, den seguimiento de inmediato para evitar multas más altas”, dicta el mensaje, cuyo propósito es intimidar y causar pánico en el usuario o usuaria que recibe el texto SMS.

Adjunto al mensaje fraudulento, los responsbales de esta práctica integran un método de pago que las persona deben seguir para liquidar la supuesta infracción, consolidando así la estafa.

Autoridades de la CDMX alertan a la población de posible fraude vía SMS

En un comunicado público, el Gobierno de la Ciudad de México alertó a la población capitalina sobre el mensaje de supuestas multas de tránsito que ha sido reportado por miles de usuarios y usuarias.

“La Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para informar sobre infracciones”, alertó en su cuenta oficial de redes sociales,recomendando a ciudadanos y ciudadanas ignorar el SMS que solicita el pago de multas, así como advierten no abrir ningún enlace adjunto para proteger los datos personales.

Ante esta nueva estrategia de estafa, el Gobierno de la CDMX recuerda a la población dirigirse a los portales oficiales para consultar cualquier duda o verificar la información de su historial de infracciones.

Tesorería CDMX: consulta si tus infracciones de tránsito son reales

En caso de que hayas recibido un mensaje fraudulento que reporta “pagos pendientes” de supuestas multas de tránsito, debes mantener la calma y no realizar ningún tipo de transferencia monetaria; por el contrario, si la duda prevalece, podrás consultar tus infracciones a través de la web o la aplicación móvil de la Tesorería CDMX.

En tu teléfono celular, puedes descargar la aplicación de manera gratuita en cualquier tienda electrónica para dispositivos Android y iOS.

Mientras que, para acceder desde la web, debes ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración, donde podrás consultar tus pagos y trámites pendientes.