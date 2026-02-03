Primera estapa de la modernización de la carretera Cuautla-Tlapa presenta avance del 90%

Los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Cuautla-Tlapa registran un avance del 90 por ciento

Los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Cuautla-Tlapa presentan un avance del 90% en su primera etapa con una meta de 33 km, así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La importancia de esta obra es que unirá a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, beneficiando a 7 mil 700 habitantes ya que, una vez terminada, reducirá hasta en una hora los tiempos de traslado, particularmente de los municipios de Iguala, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Malinaltepec.

Además de promover el desarrollo económico y la inclusión territorial al brindar acceso a diversos servicios esenciales en una de las regiones más rezagadas del país, este Eje Prioritario impulsará el turismo, el comercio y mejoras en la calidad de vida de los pobladores por una inversión total de 13 mil 652 millones de pesos.

Esto, ya que conectará con la carretera Tlapa-Marquelia, ya en operación y, por lo tanto, beneficiará a regiones de la Montaña y de la Costa Chica en Guerrero.

Este Eje Prioritario será uno de los proyectos más importantes del Gobierno de México, que busca mejorar la movilidad y la comunicación entre la región centro y sur del país.