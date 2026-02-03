Sheinbaum respalda a Bachelet para dirigir la ONU: “es tiempo de una mujer”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para encabezar la ONU

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmó el apoyo de su gobierno a la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que su perfil y trayectoria serán de gran ayuda en el escenario internacional.

La mandataria explicó que Bachelet es una figura ampliamente reconocida, con experiencia directa dentro de Naciones Unidas y con una visión pacifista del mundo, además de un enfoque claro en la atención a los sectores más vulnerables. Por esas razones, dijo, México decidió apoyar su postulación.

Sheinbaum subrayó que la ex presidenta de Chile gobernó en dos periodos distintos y cuenta con un conocimiento profundo del funcionamiento del organismo internacional. Añadió que su candidatura representa también una oportunidad histórica, al señalar que “ya toca” que una mujer encabece la ONU por primera vez desde su creación.

“Ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante”, comentó.

La presidenta recordó que en algún momento se consideró que la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, podría ser una opción para dirigir Naciones Unidas, aunque afirmó que Michelle Bachelet aportará “muchísimo” en el ámbito internacional. Precisó además que Bárcena continuará colaborando activamente dentro del gobierno mexicano.

Anuncio de la Candidatura de Bachelet

Las declaraciones de la presidenta se dieron un día después de que el mandatario chileno Gabriel Boric anunciara de manera formal la candidatura de Bachelet, acto realizado en el Palacio de La Moneda y acompañado por los embajadores de Brasil y México. Boric destacó que se trata de una postulación conjunta impulsada por Chile, México y Brasil, los países más poblados de América Latina.

En ese anuncio, Boric señaló que la candidatura de Bachelet busca que América Latina y el Caribe tengan una voz más fuerte en la construcción de soluciones frente a los desafíos globales. Agradeció también el respaldo de algunos presidentes con quienes afirmó haber dialogado durante meses sobre este apoyo regional.

“Agradezco el apoyo, la convicción, el coraje del mandatario Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses sobre el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida Michelle Bachelet.”

Un año para las lecciones de la ONU

La elección para renovar la Secretaría General de la ONU se realizará a finales de 2026 y el nuevo titular asumirá funciones el 1 de enero de 2027, en sustitución del actual secretario general, António Guterres. El proceso se anticipa competido, con varios aspirantes de distintas regiones del mundo.

Además de Michelle Bachelet, desde América Latina han manifestado su intención de contender la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio de la ONU, así como el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica.