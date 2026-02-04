Anuncia Ebrard que México tiene 406 mil 800 mdd en proyectos de inversión

CDMX — El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México tiene para este año 406 mil 800 millones de dólares de inversión, que provienen de proyectos que se elevaron de dos mil 241 a dos mil 539.

Al encabezar la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones que tuvo como invitada especial a la presidenta Claudia Sheinbaum, el responsable de la política económica del país aseguró que junto con esta inversión se elevará la creación de empleos, de un millón 460 mil a un millón 630 mil.

Marcelo Ebrard dijo que esto es gracias a los mil inversionistas que este día también se dieron cita en este encuentro, junto con los comités de promoción de la inversión de los Estados.

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión, los proyectos subieron de dos mil 241 a dos mil 539 y los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil, gracias a las mil personas que hoy nos acompañan y a los comités de promoción de la inversión de los estados. Esa es la meta, trabajar en conjunto, y así lo haremos todo este año 2026”, expuso el funcionario frente a la Presidenta.

Marcelo Ebrard destacó que el Plan México presentado por el gobierno de Sheinbaum Pardo, a principios de su gestión, ha permitido o ha recibido el respaldo de la inversión extranjera y de la inversión nacional.

Las cifras de la inversión extranjera, dijo, representan un récord en 2025 importante respecto a años anteriores.

El excanciller señaló que México tiene un segundo gran reto: “¿Qué hacer en un escenario tan complejo, tan proteccionista, tan difícil de predecir, cómo mantener nuestro Tratado Libre de Comercio, esas eran nuestras preocupaciones, siguen siendo, hace un año, bueno, gracias a la conducción de nuestra presidenta, a la relación que ha construido con el presidente Trump, a muchas iniciativas, hoy el hecho es, México es el principal exportador de Estados Unidos y de los socios de Estados Unidos es el que tiene o está pagando la arancel más baja, según los datos de los Estados Unidos, y es un mérito de nuestra Presidenta”, enfatizó.

El secretario de Economía puntualizó que actualmente el portafolio de inversiones es de 367 mil 900 millones de dólares, proyectos dos mil 241 y empleos a crear en 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030 es un millón 460 mil.