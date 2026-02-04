Arrecian negociaciones para destrabar reforma electoral; buscan cambiar fórmula para financiamiento a partidos

Adán Augusto López con los senadores Clemente Castañeda y Manuel Velasco

El gobierno federal y Morena intensificaron las negociaciones con el PVEM en un intento por destrabar la reforma electoral donde el cambio en la fórmula para reducir el financiamiento a los partidos podría desatorar uno de los puntos que mantiene empantanada esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante la postura del PVEM en cuanto a la a desaparición de la figura de legisladores plurinominales, la autonomía del INE y la elección de consejeros electorales se mantiene inamovible de momento.

“ En los puntos donde hemos intensificado más el diálogo es lo que estamos de acuerdo en que se bajen los recursos hacia los partidos políticos y que podamos ver que las elecciones sean menos costosas”, explicó

Ello—agregó-- siempre y cuando se pueda valorar el cambio de asignación de la fórmula, porque en estos momentos el partido que obtuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos.

Velasco Coello, señaló que con esta modificación se propicia la equidad en la contienda electoral pues reducirlos como se plantea solo ahonda la inequidad, por l cual se requiere cambiar la fórmula de asignación de recursos.

“ Cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarán los recursos hacia los partidos políticos pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que nosotros buscamos que exista mayor equidad”, estableció

EL NUDO

El líder del PVEM reconoció que el nudo se mantiene en la desaparición de plurinominales. De hecho explicó que el número de legisladores de mayoría se mantendría igual.

“Los de mayoría quedarían igual, los que ahora son de representación proporcional tenemos que valorar, porque hay un planteamiento que sea por elección abierta en los estados, sin embargo, también como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del 8 por ciento, entonces nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios”, indicó

Asimismo, el legislador chiapaneco, se pronunció en contra de la elección de consejeros electorales.

“... Es un tema que está a debate, sinceramente no vemos que sea necesario…”

“... Por supuesto también proteger la autonomía del Instituto Nacional Electoral que ha sido el instrumento que ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones y también es bajo las reglas que nosotros ganamos en 2024 con la presidenta de México…”

El exgobernador de Chiapas, insistó en que se buscan puntos de coincidencia para poder acompañar la iniciativa presidencial una vez que sea presentada por el Ejecutivo Federal.

“... Nosotros no estamos cerrados a que podamos buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia siempre y cuando se respeten los equilibrios, que sea una reforma en beneficio de México, de la democracia…”