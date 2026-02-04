Beca Rita Cetina 2026: anuncian cuándo inicia el registro y cuál es el primer paso para inscribirse Ya hay fecha de registro para la Beca Rita Cetina 2026; conoce cómo podrás realizarlo (Imagen hecha con IA y Programas del Bienestar)

Ya hay fecha de registro para la Beca Rita Cetina 2026 y necesitarás una cuenta en tu Llave MX para realizarlo. Conoce todos los detalles para que puedas obtener este apoyo económico.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina es un programa promovido por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes.

Y para quienes todavía no forman parte de este programa, ya hay fecha para el registro de nuevos beneficios, el cual iniciará en febrero.

¿Cuándo abre el registro para la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México, quien anunció por adelantado la fecha del inicio del registro para la Beca Rita Cetina 2026, este comenzará a partir del próximo lunes 9 de febrero.

Asimismo, informó que el primer paso para comenzar el registro es que los interesados tengan una cuenta en Llave MX.

¿Cuál es la Llave MX para la Beca Rita Cetina?

La Llave MX es una cuenta digital creada por el Gobierno de México para que los ciudadanos puedan realizar diferentes trámites digitales de manera segura.

Entre los trámites que puedes realizar desde tu cuenta Llave MX es el registro de tus hijos para la Beca Rita Cetina, por lo que si aún no tienes una cuenta, es necesario crearla para poder ser uno de los beneficiarios de este apoyo que pertenece a los Programas del Bienestar.

Para crear tu cuenta Llave MX, solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresar a la página de Llave MX.

Seleccionar la opción de “crear cuenta” y registrar tu CURP, un número de celular, además de tu correo electrónico personal.

y registrar tu CURP, un número de celular, además de tu correo electrónico personal. Por último, solo tienes que aceptar el aviso y rellenar el captcha.

Con esto, cuando inicie el registro para la Beca Rita Cetina, ya podrás realizarlo sin ningún problema.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con lo publicado por el Gobierno de México, podrán ser beneficiarios de la Beca Rita Cetina quienes cuenten con los siguientes requisitos:

Estudiantes inscritos y activos en escuelas públicas de educación básica (primaria y secundaria).

Que se encuentren cursando la educación básica en modalidad escolarizada.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.