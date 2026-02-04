CFE 2026: ¿Dónde y cómo obtener el chip de internet gratuito? (CFE)

En un movimiento estratégico para eliminar la brecha digital, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concreta su expansión al mercado de las telecomunicaciones.

A través del programa “Internet para Todos”, la paraestatal utiliza su red eléctrica para llevar internet y telefonía a 91 mil localidades anteriormente aisladas.

La Comisión Federal de Electricidad ofrecerá un chip con internet gratuito que incluye datos móviles, minutos para llamadas y mensajes SMS completamente gratis.

Chip con internet gratis CFE: ¿Dónde obtenerlo?

La entrega del chip con internet gratis de la CFE se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con las delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha confirmado los puntos de entrega exactos de los chips con internet gratis, los cuales están pensados para distribuirse en diferentes regiones del país.

Sin embargo, se insta a la población a mantenerse atenta, ya que los estados donde se realicen estas convocatorias serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de la CFE. Por ello, se recomienda estar pendientes de cualquier actualización.

¿Cómo obtener el chip de internet gratis de la CFE en 2026?

Estos son los requisitos para acceder a un chip gratuito de la CFE y obtener este beneficio:

Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial vigente.

Contar con un celular desbloqueado.

Recuerda que los puntos de entrega podrían ubicarse en plazas públicas, ferias del libro, módulos comunitarios o eventos especiales de atención ciudadana, por lo que se invita a la población a estar atenta a las confirmaciones.

En La Crónica te mantendremos informado con las actualizaciones.