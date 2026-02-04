Coahuila se juega la renovación de su Congreso; PRI apuesta a mantener el control: Morena

CDMX — La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján, recordó que este año México sólo tiene una elección, y esa es la renovación de los diputados de Coahuila, Congreso que domina el PRI, pero aseguró que habrá participación de los electores y los morenistas van a ganar.

En un mensaje en sus redes sociales, la dirigente nacional señaló que el tricolor apuesta a que la gente no participe en ese proceso electoral, pero estimó que el pueblo coahuilense está hartó de la corrupción y los malos gobiernos del PRI.

“En 2026 hay una sola elección en nuestro país: Coahuila, es la de los diputados locales. Por supuesto que el PRI, que hoy tiene la mayoría absoluta, apuesta a que la gente no participe, apuesta a que el Mundial se coma todo, a que la gente no participe, a que la gente no salga a votar y ellos mantener la mayoría que ha impedido a que haya pensión universal personas con discapacidad, a que todos los recursos se vayan a la publicidad del gobierno, y no en beneficio de la gente, pero la gente ya está muy consciente y está muy harta del PRI, del PRI de ‘Alito’ Moreno, del PRI de la corrupción. Va a haber participación y vamos a ganar”, dijo Alcalde Luján.