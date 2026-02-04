En antesala de revisión del T-MEC, EU alista informe sobre México en seguridad y lealtad

El intercambio de información en temas de seguridad entre EU y México será clave en la revisión del T-MEC (Archivo)

Intercambio de información — El comercio y la influencia de China en México no será el factor principal en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de julio próximo, ya que otro factor con gran peso en este análisis, el de seguridad, está bajo la lupa delas agencias que conforman la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos (IC), misma que alista un informe que entregará a losdepartamentosde Estado y de Seguridad Nacional antes del 15 de junio, con toda la información del ramo y de exportaciones, donde un detalle especial es su “lealtad estratégica” para combatir a cárteles de la droga y su relación con China.

La supervisión de los datos recabados está a cargo de la Directora de Inteligencia Nacional (ODNI), Tulsi Gabbard y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes entregarán elinforme a la Casa Blanca y al Departamento de Comercio, quienes evaluaránsi la relación con las agencias mexicanas ha logrado los avances exigidos por Donald Trump para el desmantelamiento de redes de narcoterrorismo y flujo de fentanilo.

Medios estadounidenses como “The New York Times”, “Washington Post” y “The Wall Street Journal” advierten que lo que se desprenda del informe y sus hallazgos serán fundamentales para que el Representante Comercial de EU (USTR), Jamieson Greer, presente su dictamen final, y es que de los resultados delreporte, ya sean favorables para México o negativos, marcarán el futuro del acuerdo comercial, ya sea para su ratificación por otros 16 años o si se aplicarán cambios.

CIA, DEA y FBI

Las fuentes refieren que larecopilación de la información y su intercambio con el Gabinete de Seguridad de México lo llevan a cabo las 16 agencias de inteligencia de EU, pero la responsabilidad principal y en quienes recae la concentración del expediente está en la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Oficina del Buró Federal de Investigación), la DEA (Administración de Control de Drogas), la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional).

Exportaciones de prductos mexicanos, en la mesa del T-MEC (Cuartoscuro)

El informe de la IC que debe ser entregado en la primera quincena de junio, se centrará en evaluar las amenazas a la seguridad nacional de EU y la estabilidad institucional de México, con principal atención en el ramo comercial, toda vez que Washington acusa sospechas de intervención de China para exportar sus productos a través de las aduanas mexicanas, además de que se revisa la efectividad de las fuerzas de seguridad de México en el combate al crimen organizado.

La preparación del reporte es por orden de Trump, quien el 18 de diciembre de 2025 firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA 2026), que además de revisar la colaboración de las fuerzas de seguridad mexicanas incluye el análisis que exige el Departamento de Comercio respecto a la lealtad del vecino país del sur con las empresas estadounidenses.

De acuerdo con la organización Atlantic Council, que monitorea las relaciones de países aliados de EU en seguridad, economía y comercio, entre otros factores, los puntos clave que llevará el informe de la Comunidad de Inteligencia estadounidense incluirán la presunta intervención China y su inversión en México, así como la posible triangulación de sus productos para evadir aranceles del T-MEC.

Otrospuntosson seguridad y narcotráfico, sobre los que se revisan la cooperación de las fuerzas del orden mexicanas en el combate al fentanilo y los cárteles. Otro factor es el impacto de las reformas judiciales y constitucionales tras el cambio en el Poder Judicial, ya que existe temor sobre las afectaciones que enfrentarían inversiones estadounidenses.

Lealtad de México con sus socios de Norteamérica, de los puntos más delicados y bajo la lupa (Archivo)

MIGRACIÓN

El tema migratorio no puede quedar fuera, ya que es un asunto que preocupa a ambos países, por lo que está sobre la mesa la tendencia del arribo de indocumentados y la efectividad de las políticas de contención en la frontera sur de Estados Unidos.

Y finalmente un asunto que tiene bajo la lupa la administración Trump es el referente a la soberanía energética, donde se expondrán los riesgos para empresarios estadounidenses que tienen inversión en el sector y que temen ser desplazados por las políticas proteccionistas de México al dar preferencia a los intereses de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AFECTACIÓN

Combate al tráfico de fentanilo, de los asuntos de gran prioridad binacional (Cuartoscuro)

Frente a una hipotética posibilidad de que el informe no favorezca a México enseguridad, los sectores más vulnerables y que resultarían más afectados son:

• Automotriz: Blanco principal debido a las reglas de origen y la supuesta triangulación de componentes chinos.

• Energético: Las disputas por el favoritismo hacia Pemex y la CFE frente a empresas estadounidenses.

• Agrícola: Especialmente exportadores de hortalizas, frutas y carne, que dependen de pasos fronterizos.

• Metalúrgico: Crucial para la cadena de suministro industrial del T-MEC.

• Logístico y Aduanero: Aumento de inspecciones por “seguridad nacional” que generará costos críticos y retrasos en los cruces de la frontera.

ESTADOS AFECTADOS

Los 10 estados que enfrentarían un golpe económico al concentrar la mayor dependencia de sus exportaciones a EU son:

Chihuahua (Líder exportador hacia EU) Coahuila (Clave en industria automotriz) Nuevo León (Centro logístico y de manufactura avanzada) Baja California (Con dependencia total de cadenas de suministros binacionales) Guanajuato (Eje del sector automotriz y agroindustria) Tamaulipas (Principal punto de cruce terrestre y de comercio aduanero) Estado de México (Importante receptor de Inversión Extranjera Directa) Jalisco (Clave en la exportación tecnológica y agroalimentaria) Sonora (Estado estratégico para la industria aeroespacial y minera) Aguascalientes (Economía impulsada casi exclusivamente por exportaciones de autos) La recopilación de datos sobre los avances de seguridad de México y su lealtad con EU en el T-MEC estarán sobre la mesa de la Casa Blanca y del Departamento de Comercio en la primera quincena de junio, lo que determinará si el próximo 1 de julio, cuando inicie de manera formal la revisión del acuerdo comecial de Norteamérica afianza a las dos naciones como socios comerciales inamovibles o por el contrario, si el acuerdo requerirá de una intervención profunda con cambios que todo apuntaría a beneficios para la administración estadounidense.

La Crónica de Hoy 2026