Especialistas del IMSS salvaron la vida de mujer embarazada con leucemia aguda y su bebé

Mujer embarazada y con leucemia aguda Anaid diagnosticada con leucemia aguda y un embarazo de casi seis meses, fue sometida en el CMN Siglo XXI a quimioterapia, lo que permitió llevar su embarazo a buen término (Adrián Contreras)

La ilusión del primer bebé siempre es motivo de una enorme alegría, para la mayoría de las mujeres es una etapa de mucha ilusión y sueños por cumplir, pero cuando en plena gestación hay un diagnóstico de leucemia, la enfermedad se vuelve difícil de procesar.

Anaid, a sus 27 años, hacia el último trimestre del año pasado, comenzó a sentir molestias que le hicieron pensar que algo andaba mal, y acudió al IMSS: la sospecha de una anemia, la devastó cuando los médicos después de varios estudios dijeron que se trataba de una leucemia aguda “y que iban a tener que interrumpir el embarazo”.

Desde la cama del hospital en donde es atendida, Anaid comparte con Crónica, el milagro de la vida, y la segunda oportunidad que los médicos le dieron a ella y a su bebé, quien nació sin ninguna complicación el pasado 9 de enero, convirtiéndose en su regalo post Día de Reyes.

“Comencé a sentir molestias como si tuviera los oídos tapados y fui a urgencias... Una semana después me volví a sentir mal, no podía respirar, me cansaba mucho y tenía dolores de cabeza constantes, entonces comenzaron a hacerme diversos estudios, me detectaron anemia con niveles muy bajos de hemoglobina”.

Diagnóstico de leucemia y posible interrupción del embarazo

Días después, el resultado de la biopsia cambió el panorama para los futuros padres, se confirmaba la leucemia.

Anaid hace una pausa, respira profundo, los recuerdos y sentimientos se le agolpan en la mente “me dijeron que a lo mejor me iban a interrumpir el embarazo, -no puede contener las emociones por los recuerdos y rompe en llanto-, me dijeron todo de golpe, no me explicaron bien”, pensar que su bebé no nacería fue devastador.

Aferrándose a su deseo que fuera anemia y no leucemia, Anaid desde el suroriente de la Ciudad de México, fue enviada al Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Código Mater del IMSS, salvó la vida a madre e hijo

Luego de otra biopsia Anaid se “encomendó a Dios y a San Juditas”, pero se tuvo que quedar hospitalizada.

Su caso fue enviado de inmediato para ser atendida con el protocolo “Código Mater”, el cual brinda atención médica inmediata de un grupo de especialistas a mujeres gestantes, con el objetivo de disminuir la mortalidad materno infantil.

Leucemia-embarazo-quimioterapias, todo le daba miedo

Con la voz envuelta en llanto, Anaid confiesa que fueron momentos muy difíciles, “había escuchado de esa enfermedad podía ser grave, no sabía que iba a pasar con mi bebé... y gracias a Dios y a la intervención oportuna de los médicos especialistas ahora los dos estamos bien”.

Los médicos especialistas del Hospital de Especialidades analizaron con urgencia el caso de Anaid y determinaron que el embarazo podía llegar a buen término y ella ser sometida a quimioterapia sin comprometer la salud de ninguno de los dos.

Un diagnóstico que ocultó a su mamá

Aunque muchos de sus familiares acudieron al hospital para acompañar a Anaid, quien hizo falta para darle amor y palabras de aliento fue su mamá, quien no pudo estar presente en esos difíciles momentos, porque también ella atravesaba por una situación médica delicada que la obligó a ser operada y por no asustarla, sólo le dijo que tenía anemia.

“Me hizo mucha falta mi mamá, porque ella está recién operada y no le quería decir de mi enfermedad y sólo se quedó con la idea de que tengo anemia, no sabe de la leucemia”.

Gracias a los médicos que pudieron darle un tratamiento adecuado, señala, su bebé nació bien, sin complicaciones y ahora Anaid se prepara para continuar con el reto de vencer a esa enfermedad y se dice lista para continuar con las quimioterapias con mucha esperanza y fe en Dios de que va a poder salir adelante.

Hoy, la pareja quienes apenas tienen un año de estar juntos hace año y medio se preparan para hacer frente al reto que todavía tienen por delante, y lograr que Anaid siga en remisión como hasta ahora.