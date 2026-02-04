Explota ducto de PEMEX en Rosarito, Baja California: reporte actualizado del incendio (@GOrtegaRuiz)

Este miércoles 4 de febrero se reportó la explosión de un ducto de Pemex en Playas de Rosarito, Baja California, lo que obligó a la evacuación de más de 50 personas por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional y Policía Municipal de Playas de Rosarito.

Protección Civil y Bomberos mantienen resguardados los accesos a las viviendas desalojadas y continúan con la evaluación del siniestro.

En redes sociales circulan videos que muestran la magnitud de las llamas tras la explosión registrada este miércoles 4 de febrero en Rosarito, Baja California.

🚨 Emergencia en #BajaCalifornia: un ducto de #Pemex se incendió en Playas de #Rosarito. Autoridades locales activaron protocolos de seguridad ante las llamas visibles a varios kilómetros, mientras se evacuaron zonas cercanas. pic.twitter.com/8NvvYCtQZT — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) February 4, 2026

Reporte actualizado: explosión del ducto de Pemex en Rosarito, Baja California

Debido a la fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Playas de Rosarito, Baja California, habitantes de la zona de Real del Rosario fueron desalojados y se activaron los protocolos de resguardo por parte de las autoridades locales, con el objetivo de reducir riesgos y controlar el percance.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito, en coordinación con elementos de Seguridad Física de Pemex, colaboran en la zona realizando labores de protección y supervisión para evitar afectaciones a la población cercana tras la explosión.

¿Qué se sabe de la explosión del ducto de PEMEX en Rosarito?

Hasta el momento, no se ha determinado de manera oficial el origen ni la magnitud de la fuga, mientras se realizan las averiguaciones correspondientes por parte de los elementos de seguridad y protección contra incendios.

Sin embargo, la Dirección de Protección Civil informó que se llevó a cabo el aseguramiento del perímetro y el desalojo de viviendas en un radio aproximado de un kilómetro.

Además, personal de Protección Civil y Bomberos evacuó a aproximadamente 50 personas y activó los protocolos de seguridad, con el desalojo y el acordonamiento del área ante el posible riesgo de una fuga en la infraestructura energética.

Según informes oficiales, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales.

Protección Civil indicó, “La población puede esperar información oficial conforme se tenga mayor certeza sobre la naturaleza del posible escape”, indico en un comunicado.