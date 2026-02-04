Firman protocolo de ejecución para desarrollar un corredor marítimo Portugal-México

Firman Protocolo de Ejecución para el establecimiento de un corredor marítimo Portugal-México

Se llevó a cabo la firma del Protocolo de Ejecución entre el CIIT- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. con el propósito de desarrollar un corredor marítimo para el transporte bidireccional de carga contenerizada, graneles sólidos o secos, gas natural licuado y otros productos energéticos.

Este acuerdo se deriva del emorándum de Entendimiento suscrito en 2023 entre México y Portugal que busca generar alianzas estratégicas en áreas como comercio exterior, ingeniería, protección ambiental, sustentabilidad, innovación, transformación digital y cooperación técnica.

La firma fue encabezada por el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, Vicealmirante Retirado Martín Zepeda Anguiano, y por el Presidente de la entidad portuguesa, Pedro do Ó Ramos, vincula a los puertos de Sines y Coatzacoalcos como puertos hermanos y extiende su alcance al Puerto de Salina Cruz.

Con esto se espera fortalecer los lazos de proximidad, diálogo y cooperación en todos los niveles, al tiempo que se impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y se contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea.