OMRON México hace donación de 1000 monitores a estudiantes de medicina

Con el objetivo de apoyar la formación práctica de los futuros médicos, brindándoles herramientas clave para el monitoreo y atención de la salud, OMRON México realizó un donativo de 1,000 monitores médicos a estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Durante el evento de donación se contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes institucionales, entre ellos el Lic. Dionisio Meade García y de León, Presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, quien destacó la relevancia de la colaboración entre el sector privado y las instituciones académicas para impulsar la formación de profesionales de la salud mejor preparados.

Durante la ceremonia, Berenice Rocha, Head of Marketing de OMRON México, señaló: “En OMRON estamos convencidos de que apoyar la formación de los estudiantes de Medicina es una inversión directa en la salud del país. Este donativo refleja nuestro compromiso con el desarrollo académico y con el acceso a herramientas que fortalezcan la atención médica en México”.

Este donativo en la UNAM se suma a iniciativas recientes de OMRON México, como la realizada a mediados de enero en la Universidad de Guadalajara, donde la compañía entregó más de 300 dispositivos médicos a estudiantes de la Facultad de Medicina, destinados a apoyar sus prácticas profesionales en comunidades rurales del estado de Jalisco.

De esta manera OMRON México reafirma su compromiso con la educación médica, el desarrollo de talento en el sector salud y la colaboración con instituciones académicas para contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en el país.