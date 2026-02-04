Sheinbaum defiende estrategia de “no enfrentamiento militar” ante violencia en Sinaloa

Sheinbaum defiende estrategia de “no enfrentamiento militar” (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender este miércoles su estrategia de seguridad de “no enfrentamiento militar” en medio de la crisis de violencia que se vive en Sinaloa, donde recientemente fueron secuestrados diez mineros por un comando armado y dos diputados federales fueron atacados a tiros.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar. Porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales”, expresó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

“Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales”, agregó.

Aunque indicó que en Sinaloa “disminuyeron el número de homicidios”, reconoció que la violencia actual está desatada por la “pugna interna de un grupo delincuencial”, en referencia a la lucha entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Por esto, destacó que el Gobierno Federal busca evitar la “afectación de civiles” a la vez que informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se encuentra en la entidad para “revisar la estrategia”.

Pese a los últimos acontecimientos, Sheinbaum reivindicó los resultados en materia de seguridad en Sinaloa, entre los que detalló la reducción de la cantidad de droga que se produce porque se han “desmantelado muchos laboratorios”.

Asimismo, reiteró que es “indispensable” que Estados Unidos frene el tráfico de armas que llegan al país, de la misma forma que “nosotros evitamos que llegue fentanilo”, a la nación vecina.

“Al menos el 75 % de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado reducir, mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa”, finalizó.