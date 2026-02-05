Agricultura anuncia resultados positivos en estrategia contra el gusano barrenador en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí

Control del gusano barrenador del ganado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), confirma los resultados positivos de la estrategia sanitaria para la contención del gusano barrenador del ganado en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina.

Personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorrió más de mil 600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80 mil animales y aplicó tratamientos preventivos durante enero, lo que permitió reducir el número de casos activos; además, como parte de la estrategia sanitaria, en ese periodo se liberaron más de 261 millones de moscas estériles.

El eficacia de la estrategia se traduce en que en Tamaulipas se redujo a ocho casos activos —de un pico máximo de 16— con tendencia a la desactivación, en San Luis Potosí se disminuyó de nueve a cuatro casos activos y en el norte de Veracruz de 30 casos que se reportaron, actualmente hay 28.

Agricultura destaca que la verificación oportuna de los casos permite brindar atención y control ya que el gusano barrenador del ganado es curable y no es necesario sacrificar el hato ni activar cuarentenas en las unidades de producción, aunado a esto, evidencian que las acciones de capacitación, vigilancia, tratamiento oportuno, control de la movilización animal y dispersión de mosca estéril están dando resultados positivos en la contención del GBG, lo que ha permitido frenar su propagación y avanzar hacia su control en la región.

El operativo especial de control sanitario se mantendrá en operación hasta alcanzar la erradicación definitiva del GBG en el estado de Tamaulipas y en la Huasteca Potosina, así como su contención efectiva en las regiones norte y centro de Veracruz.