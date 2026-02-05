Asegura Morena que no encubre ni protege a nadie tras detención de alcalde de Tequila

Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, detenido por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado.FOTO: Facebook

La dirigencia nacional de Morena que encabeza Luisa María Alcalde destacó la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado y aseguró que este partido “no encubre ni protege a nadie”.

Aseguró que el combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas.

Los morenistas celebraron que las instituciones actúen y que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley pues aseguraron que su compromiso es con el Estado de Derecho y la confianza del Pueblo.

“Los principios se sostienen porque solo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad”, estableció

HABRÁ MAS DETENCIONES

En tanto, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que se alistan más detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con la actividad ilícita del Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro.

Aclaró que no sabe si habrá más detenciones de alcaldes en Jalisco pero si de funcionarios.

“De otros alcaldes no tengo confirmación, de otros funcionarios sí”, aseveró

Como parte del operativo “enjambre”, que hace unos meses detuvo a alcaldes del Estado de México, ahora las fuerzas federales detuvieron al alcalde morenista de Tequila Jalisco, Diego Rivera Navarro junto con tres funcionarios de su administración por presuntos delitos de extorsión y corrupción, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Junto a Rivera Navarro también aprehendieron al director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez; al director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio; así como al director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las indagatorias de las autoridades apuntan a que Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción dentro del Ayuntamiento, y tendría vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los actos de extorsión, que presuntamente realizaron los funcionarios de Tequila, Jalisco, estaban dirigidos contra empresarios tequileros y comerciantes del municipio.

Uno de los presuntos actos de extorsión fue contra la empresa tequilera José Cuervo, a quien el gobierno de Diego Rivera pretendía cobrar 60 millones de pesos por el impuesto predial y colocó sellos de clausura para impedir las labores.