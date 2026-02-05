Balacera en el centro de Monterrey genera pánico en zona comercial

Una balacera se registró la tarde del jueves en el centro de Monterrey, en plena zona comercial, lo que desató momentos de pánico entre comerciantes, clientes y peatones que se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Juárez y la calle Aramberri, un punto con alta afluencia diaria.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego de manera repentina, lo que obligó a decenas de personas a resguardarse dentro de negocios y a abandonar la zona apresuradamente. Testigos señalaron que los disparos se escucharon en cuestión de segundos, generando confusión y miedo.

¿Cuál fue el saldo del ataque y cómo reaccionaron las autoridades?

El ataque dejó como saldo preliminar al menos seis personas lesionadas por arma de fuego, entre ellas mujeres y una menor de edad. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil brindaron atención médica en el sitio, mientras que algunos heridos fueron trasladados a hospitales para una valoración más completa.

Tras los hechos, elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil acordonaron el área y cerraron parcialmente la circulación en avenidas aledañas para permitir las labores de auxilio y los trabajos periciales. En el lugar se localizaron varios casquillos percutidos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, quienes lograron huir tras el ataque. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas y las indagatorias continúan.