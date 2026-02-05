¿Home Office durante el Mundial 2026?: Esto es lo que propone la Secretaría del Turismo en CDMX

Secretaría de Turismo propone home office para el Mundial 2026 La secretaria de Turismo en la Ciudad de México señaló que se encuentra en pláticas con el sector empresarial para implementar el trabajo remoto durante el Mundial 2026.

A poco más de cien días del Mundial de Fútbol 2026 que se inaugurará en la Ciudad de México el día 11 de junio del año presente, las autoridades capitalinas han anticipado diversos efectos que la ciudad experimentará ante la llegada de miles de visitantes, resaltando la posible afectación a la movilidad diaria de las personas nativas.

En respuesta a este impacto, Alejandra Fraustro —titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX—, inició conversaciones con el sector empresarial para facilitar el trabajo remoto, mayormente conocido como ‘home office’, con el proósito de evitar el colapso vial y las aglomeraciones en el transporte público.

¿Habrá ‘home office’ durante el Mundial 2026 en la CDMX?

La secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro, reveló recientemente que las autoridades capitalinas se encuentran en pláticas con el sector privado para implementar la modalidad ‘home office’durante los días de partido en la Ciudad de México.

“Estamos trabajando con el empresariado para que, en los días de partido, la gente pueda hacer oficina en casa”, manifestó Fraustro en el foro Con los de Casa, señalando que esta medida busca optimizar transporte público en la capital e inhibir el uso de automóviles.

De acuerdo con la funcionaria, la implementación del trabajo remoto durante los días de partido, no está dirigida únicamente a evitar los embotellamientos o las aglomeraciones, sino que también busca que la población mexicana pueda disfrutar de la fiesta futbolera “sin el estrés de los traslados”.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión oficial respecto a este propuesta, sin embargo, Fraustro enfatizó que todas las acciones se mantendrán en revisión constante conforme se acerque la fecha del partido inaugural.

Todas las alcaldías de la CDMX vivirán el Mundial 2026

La titular de la Secretaría de Turismo en la capital informó también que se implementarán sedes alternas en todas las alcaldías de la CDMX, con el objetivo de que toda la población capitalina pueda disfrutar la experiencia del Mundial de Fútbol 2026.

“Mucha gente no va a poder ir al estadio, pero importa cómo lo vivimos en la Ciudad de México”, comentó, añadiendo que este evento y deporte debe sentirse en las calles, plazas y espacios públicos.

En este tema, la funcionaria adelantó que estos festivales futboleros contarán con la transmisión de todos los partidos del torneo, además de que se realizarán actividades deportivas y culturales, a la vez que incluirán zonas destinadas para comerciantes locales y productores originarios del país.

Finalmente, enfatizó que el objetivo del Mundial 2026 en México es crear una experiencia colectiva y accesible para todos los y las habitantes del país, además de ofrecer orden y hospitalidad ante el mundo.