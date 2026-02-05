Hugo Aguilar: Un café, el culpable de la “boleada” de zapatos al presidente de la SCJN (N Más)

Un incidente ocurrido la mañana de este día, y posteriormente difundido en redes sociales, generó interpretaciones por usuarios en redes sociales, por lo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió fijar su postura pública a través de su cuenta oficial de X, con el objetivo de aclarar los hechos y deslindar cualquier lectura errónea.

En su mensaje, el ministro aseguró que la situación se originó de manera fortuita y sin intención indebida, y subrayó que lo sucedido no representa ni su conducta personal ni el actuar institucional del máximo tribunal del país.

Ministro de la SCJN: Un hecho fortuito malinterpretado

De acuerdo con la versión del propio ministro, el incidente ocurrió cuando a su compañera de trabajo, Amanda Pérez, directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se le derramó café con nata.

En un inicio, ninguno de los presentes advirtió que el líquido había salpicado el zapato del ministro, hasta que ella lo notó e intentó atender la situación de inmediato.

El funcionario explicó que la acción lo tomó por sorpresa y que ese momento fue el que se captó y difundió fuera de contexto. Al percatarse de lo ocurrido, señaló que pidió a su compañera que no continuara, dando por concluido el episodio que hoy circula en plataformas digitales.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad.



A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó… — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026





Agradecimiento a colaboradores y disculpa pública del Ministro de la SCJN

En su posicionamiento, el ministro expresó su agradecimiento a Amanda Pérez, así cómo al otro colaborador, por el gesto de intentar resolver el incidente, destacando que en ningún momento existió una intención distinta a la de auxiliar.

No obstante, también ofreció una disculpa pública, reiterando su respeto hacia ella y reconociendo la necesidad de aclarar lo sucedido ante la opinión pública.

Este pronunciamiento busca evitar interpretaciones que atribuyan significados distintos a un hecho que, según sus palabras, fue completamente accidental y carente de cualquier carga simbólica o jerárquica.

Ministro de la SCJN dijo rechazar actitudes de superioridad

Finalmente, el ministro fue enfático al señalar que este episodio no representa el actuar institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la forma en la que conduce su desempeño tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, subrayó que es necesario decirlo con claridad: no ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en su persona, rechazando categóricamente cualquier narrativa que sugiera lo contrario.

Con este mensaje, el ministro busca cerrar la polémica y poner en contexto un hecho que, afirmó, ha sido difundido de manera distorsionada.