Denuncias de ciudadanos y empresarios detonaron investigación contra alcalde de Tequila

Diego Rivera Navarro El concierto de Los Alegres del Barranco se habría organizado como parte del acuerdo del exalcalde con el CJNG

La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue resultado de una serie de denuncias presentadas por ciudadanos y empresarios de la región, quienes señalaron presuntos actos de extorsión, corrupción y posibles vínculos con actividades delictivas, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los señalamientos llegaron tanto al gabinete de seguridad del Gobierno federal como a la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso algunos fueron planteados directamente ante ella. A partir de estos reportes, se abrió una investigación formal que derivó en la obtención de una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada esta semana por autoridades federales.

Sheinbaum detalló que el caso se originó en denuncias concretas y documentadas, por lo que rechazó que se trate de una persecución política o de una investigación generalizada contra servidores públicos. Indicó que el gobierno federal actúa cuando existen elementos suficientes y pruebas que permitan presentar un caso sólido ante un juez.

La presidenta subrayó que el alcalde pertenece al partido Morena, lo que, dijo, refuerza el mensaje de que ninguna fuerza política puede ser utilizada como escudo para encubrir actos ilícitos. Señaló que el combate a la corrupción y a la impunidad es una prioridad de su administración y que cualquier funcionario, sin importar su filiación partidista, debe responder ante la ley.

Asimismo, precisó que, de acuerdo con los registros oficiales, Diego Rivera Navarro no contaba con investigaciones abiertas ni antecedentes penales al momento de ser postulado como candidato ni al asumir el cargo. No obstante, explicó que, una vez recibidas las denuncias, se activaron los mecanismos institucionales correspondientes para esclarecer los hechos.

La detención del edil se da en un contexto de reforzamiento de las estrategias de seguridad y combate al crimen organizado en Jalisco, una de las entidades con mayor incidencia delictiva en el país. Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más personas involucradas y deslindar responsabilidades.