Dictan prisión preventiva al alcalde de Tequila, Jalisco

Diego N El alcalde de Jalisco recibió múltiples denuncias por extorsión y está acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado

Un juez de control ordenó la prisión preventiva oficiosa para el Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó los delitos de extorsión y secuestro agravado, presuntamente cometidos con apoyo de una estructura criminal que operaba desde el ayuntamiento.

Este sujeto permanecerá privado de su libertad en el penal del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 del Altiplano, Estado de México.

La defensa de Diego Rivera solicitó ampliación del término constitucional, es decir, se busca garantizar una defensa adecuada, permitiendo incorporar pruebas a su favor, por lo que el próximo 10 de febrero se resolverá si es vinculado a proceso o no.

El alcalde y sus colaboradores estarían involucrados en un esquema de extorsión dirigido a empresas cerveceras y tequileras de la región. Además, se presume un vínculo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más influyentes en el estado.

Junto con Diego Rivera fueron arrestados el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila. Este seis de febrero también se podría resolver si el juez decide mantener a estos presuntos criminales en prisión preventiva.

La captura de Diego Rivera se enmarca en la Operación Enjambre, una estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción, ilícitos comandados por funcionarios gubernamentales.