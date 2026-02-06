Encuentran en Sinaloa un cuerpo con características similares a uno de los mineros desaparecidos

Mineros Mineros secuestrados en Sinaloa. (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que encontró restos humanos cuya genética coincide con la de uno de los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

Tras diligencias periciales, uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad.

Todo lo anterior, después de la realización de cateos, así como labores de campo, efectuadas en el municipio de Concordia, donde, confirmó la FGR, continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Las víctimas que fueron privadas de su libertad son José Ángel Hernández Velez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saul Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antoio Jiménez Nevaárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Vallez y Miguel Tapia Rayón.

Por este crimen, cuatro personas han sido detenidas, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados.