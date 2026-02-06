IMSS confirma retraso en el pago de pensiones de marzo 2026: qué pasa, por qué y cuándo lo recibirás

Pensión Mínima del IMSS: ¿Cuánto aumentará en 2026? Conoce cuánto deberán depositarte en 2026 por la Pensión Mínima del IMSS (Pixabay y IMSS)

Para millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el inicio de cada mes significa un nuevo ciclo de apoyo económico por parte de los programas sociales del gobierno federal.

Sin embargo, este marzo de 2026, hay una pequeña variación en la fecha de pago que ha generado preguntas y preocupación entre jubilados y pensionados de todo el país.

¿Cuándo será el pago de la pensión de marzo?

De acuerdo con información oficial del IMSS, la pensión correspondiente al mes de marzo de 2026 no caerá el 1 de marzo, como muchos esperaban, sino hasta el lunes 2 de marzo.

La razón detrás del ajuste es sencilla: el 1 de marzo de 2026 cae domingo, día no hábil para instituciones bancarias y organismos oficiales, por lo que la dispersión de recursos se pospone al siguiente día laboral.

Este cambio aplica tanto para pensionados bajo la Ley 73 como bajo la Ley 97, es decir, indiferentemente del régimen de pensión que tengan.

¿Por qué importa este cambio?

Aunque pudiera parecer un simple detalle de calendario, para quienes dependen de esta pensión como ingreso principal, ya sea para medicinas, alimentos o servicios básicos, un día puede marcar la diferencia entre cumplir compromisos a tiempo o enfrentar retrasos en pagos y entregas. Es por eso que esta fecha es tan importante para la comunidad pensionada.

Los calendarios oficiales de pensiones publicados por el propio IMSS muestran que este patrón de pago en los primeros días hábiles del mes ya se observa desde años anteriores; por ejemplo, en 2025 el primer depósito se realizó el 3 de marzo por razones similares de calendario.

Finalmente, la institución ha exhortado a pensionados y jubilados a consultar únicamente fuentes oficiales para cualquier actualización en los procesos y fechas de pago, y evitar la desinformación que se difunde en algunos medios o redes sociales.