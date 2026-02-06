Mueren dos hermanos tras picaduras de garrapata y activan vigilancia epidemiológica

Ramos Arizpe y Saltillo están en alerta sanitaria tras el trágico fallecimiento de dos hermanos que, tras ser mordidos por garrapatas, terminaron perdiendo la vida. La Secretaría de Salud estatal clasificó a estos casos como probables infecciones por rickettsia y activó de inmediato protocolos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para investigar y contener posibles riesgos.

De acuerdo con reportes oficiales, ambos hermanos, uno de 16 años y una niña de 12, ingresaron a unidades de salud a finales de enero, y su estado se complicó rápidamente antes de su fallecimiento. Las muestras clínicas fueron enviadas a laboratorios especializados para confirmar si se trata de rickettsiosis.

¿Qué es la rickettsiosis?

La rickettsiosis es una enfermedad causada por bacterias del género Rickettsia, que se transmite principalmente por la picadura de garrapatas infectadas. Aunque es rara, puede evolucionar de manera fulminante si no se detecta y trata a tiempo.

Esta bacteria ya ha causado múltiples casos en Coahuila este año. Autoridades han informado que varios municipios del sureste e incluso la región de La Laguna han registrado un aumento en los contagios, algunos con desenlaces fatales si no se brinda atención médica oportuna.

Síntomas de la rickettsiosis

La rickettsiosis puede empezar con señales muy genéricas. Entre los síntomas más frecuentes están:

Fiebre alta y repentina

Dolor de cabeza intenso

Erupciones en la piel

Malestar general y cansancio

Náuseas y vómitos

Estos signos pueden parecerse a otras enfermedades, lo que puede retrasar el diagnóstico y agravar la condición si no se atiende rápidamente.

¿Qué están haciendo las autoridades de Coahuila?

Tras la confirmación de los fallecimientos, la Secretaría de Salud de Coahuila ha desplegado brigadas de investigación y toma de muestras en la colonia donde vivían los hermanos. Además, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en la región para detectar más casos y evitar un brote mayor.

También se han repetido las recomendaciones sanitarias tradicionales:

Revisar y desparasitar mascotas con regularidad

Mantener patios y espacios abiertos limpios

Evitar que perros infectados entren a dormitorios

Acudir de inmediato a unidades de salud ante síntomas similares

Estas acciones buscan frenar la expansión de la enfermedad y prevenir futuras tragedias.

La mejor defensa en temporada de garrapatas

Las garrapatas suelen surgir en climas cálidos y cuando hay presencia de vegetación alta o perros sin desparasitar. Por eso, las autoridades insisten en que la comunidad tome precauciones simples pero efectivas:

Revisar la piel después de actividades al aire libre

Llevar a las mascotas al veterinario regularmente

Mantener el pasto corto y espacios libres de maleza

Usar repelentes cuando se camina en zonas con vegetación

Una detección a tiempo puede salvar vidas y evitar que casos como el de estos hermanos se repitan en otras familias.