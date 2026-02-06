Ningún partido puede encubrir delitos tras detención del alcalde de Tequila: Sheinbaum

La presidenta indicó que el arresto de Diego Rivera Navarro responde a denuncias ciudadanas y no a una persecución política (Presidencia de México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que ningún partido político puede servir como protección frente a actos ilícitos, al referirse a la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, militante de Morena, acusado de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional): ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, aseguró.

Durante su conferencia matutina desde Michoacán, la mandataria señaló que la investigación y el arresto del edil forman parte del compromiso gubernamental con la legalidad y la cero impunidad. Agregó que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino al seguimiento de múltiples denuncias presentadas por ciudadanos y empresarios de la región.

“Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario”, remarcó.

Sheinbaum afirmó que, en el caso de Tequila, tuvo conocimiento directo de las quejas sobre la situación en el municipio. Indicó que recibió denuncias de empresarios y habitantes que señalaban presuntas irregularidades atribuidas al presidente municipal. En ese sentido, reiteró que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal del funcionario y de cualquier otra persona involucrada.

El alcalde fue detenido el jueves junto con tres funcionarios municipales, como parte de una investigación derivada de reportes ciudadanos y empresariales por presuntas extorsiones, desvío de recursos y otros delitos.

De acuerdo con las autoridades federales, las indagatorias apuntan a la existencia de una red de corrupción operada desde el ayuntamiento, mediante la cual servidores públicos municipales habrían exigido pagos ilegales a comerciantes y empresarios locales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el caso se originó a partir de denuncias formales y de información obtenida en investigaciones previas. Señaló que la detención se inscribe en una estrategia más amplia para combatir la corrupción y los vínculos criminales en gobiernos locales.

García Harfuch precisó que, en el marco de la denominada Operación Enjambre, han sido detenidos alrededor de 60 servidores públicos de distintos niveles, incluidos varios presidentes municipales, como parte de los esfuerzos para desarticular estructuras delictivas infiltradas en administraciones locales.

“Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el Operativo Enjambre”, acotó.

La Operación Enjambre es una ofensiva federal dirigida a frenar la influencia del crimen organizado en municipios considerados estratégicos por su actividad económica, entre ellos Tequila, una de las zonas más representativas de la industria tequilera en Jalisco.

Tequila, con una población superior a los 40 mil habitantes, se localiza a unos 65 kilómetros de Guadalajara y es uno de los principales polos turísticos y productivos del estado.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas acciones legales conforme avancen las indagatorias.