Sheinbaum anuncia ayuda humanitaria para Cuba en los próximos días

Presidenta Claudia Sheinbaum La mandataria mexicana anunció la ayuda humanita tarea para Cuba qué se enviará en los próximos días (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes en Michoacán, se informó que se enviará ayuda humanitaria a Cuba en un corto plazo, principalmente alimentos y otros insumos solicitados por la isla, mientras continúa el diálogo diplomático para definir si es posible retomar los envíos de petróleo sin que el país enfrente sanciones por parte de Estados Unidos.

La mandataria explicó que que el apoyo podría salir este fin de semana o, a más tardar, el lunes. Señaló que se trata de asistencia básica y urgente, distinta a los temas energéticos que siguen en revisión.

Sheinbaum indicó que las gestiones se han realizado por la vía institucional y diplomática, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia. Añadió que el Gobierno mexicano también mantiene conversaciones para encontrar una salida que permita reanudar el envío de petróleo a la isla.

La presidenta dejó claro que, aunque existe voluntad de apoyo hacia Cuba, la prioridad es proteger a México de posibles sanciones económicas. Recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido sobre medidas contra países que suministren combustibles a La Habana, lo que ha obligado a actuar con cautela.

“Estamos en un proceso de diálogo. No queremos que haya sanciones para México, pero el compromiso con la ayuda humanitaria se mantiene”, subrayó la presidenta.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo no descartó un contacto directo con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aunque precisó que hasta ahora no ha sido necesario y que la comunicación se ha llevado a cabo a través de la embajada de Cuba en México.

Pausa en los envíos de Petróleo a Cuba

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que, a inicios de la semana, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, informara que Pemex envió petróleo a Cuba durante 2025 por un monto de 496 millones de dólares y que actualmente existe un solo contrato comercial vigente entre ambos países.

Días después, el propio Gobierno reconoció que los envíos de crudo se han frenado de manera preventiva para evitar represalias comerciales de Estados Unidos, aunque reiteró que la ayuda humanitaria hacia la isla continuará.