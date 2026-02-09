Dia del Amor y la Amistad dejará derrama económica de 36.2 mmdp

Globos en forma de corazón de los más solicitados este 14 de febrero Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

Ahora es el Dia del Amor y la Amistad el que dibuja sonrisas en el sector comercio que prevé una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos para este 14 de febrero donde se espera que en promedio cada personas gaste alrededor de entre 600 y mil pesos.

El gasto promedio para el 14 de febrero puede ubicarse alrededor de 1,100 pesos por persona, con un rango estimado entre 550 y 1,650 pesos, dependiendo de la actividad que desarrolle, lo que podría aumentar.

El festejo que se celebrará en fin de semana, el sábado, aumentará la demanda de ventas, por arriba del 11% respecto al 2025, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Con motivo del Día del Amor y la Amistad se proyecta una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos para 2026, impulsado por el aumento en precios, el incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias como desayunos, comidas y cenas”, aseveró

De acuerdo con las estadísticas de los agremiados de la Confederación, esta fecha beneficia directamente a 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo, con especial dinamismo en giros como flores, chocolates y dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales, entre otros.

En perspectiva, las estimaciones de derrama por esta celebración han mostrado una trayectoria ascendente: 25,000 millones de pesos durante el festejo realizado en el 2023, de 28,000 mdp (2024) y 32,500 millones en el evento del 2025.

Entre las recomendaciones de Concanaco para esta temporada se encuentra: definir un presupuesto, comparar opciones y priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades de cada familia.

Así como favorecer negocios locales y establecimientos formales de la comunidad, donde el impacto de la derrama se convierte en ventas y empleo.

Si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación para aprovechar mejor la oferta y evitar gastos no previstos.