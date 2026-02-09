Durante enero crece la inflación: se ubicó en 3.79%

Repunta inflación en México (Edgar Negrete Lira)

En el primer mes de 2025, la tasa de inflación volvió a crecer luego de registrar un 3.69 por ciento en diciembre de 2025, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Instituto dio a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que presentó una variación mensual del 0.38 por ciento, lo que ubicó la tasa de inflación en 3.79 por ciento.

Esto sucede luego de que la semana pasada el Banco de México pausara los recortes a su tasa de interés, ubicándola en un 7 por ciento.

Según las estadísticas presentadas, el índice de precios subyacente subió un 0.60 por ciento mensual y un 4.52 por ciento anual; mientras que la partida no subyacente decreció un 0,36 por ciento a tasa mensual, aunque se elevó un 1.39 por ciento interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0.38 por ciento mensual y un 3.60 por ciento anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.9 por ciento ), los restaurantes y servicios de alojamiento (7.22 por ciento ), los servicios educativos (6.01 por ciento ), y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5.72 por ciento).