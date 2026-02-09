Identifican los cuerpos de cinco de los diez mineros secuestrados en La Concordia, Sinaloa Autoridades federales y estatales participaron en el hallazgo. (Especial Crónica)

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el H. Comité de Seguridad del Gobierno de México, anunció la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio La Concordia, correspondientes a cinco de los 10 trabajadores de una empresa minera desaparecidos en el estado de Sinaloa.

En el comunicado emitido este lunes 9 de febrero, la identificación fue el resultado del trabajo derivado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales.

Hallan otros cinco cuerpos no identificados en el mismo predio donde se encontraron mineros

Hasta el momento, la FGR anunció que en el predio donde fueron identificados cinco de los mineros secuestrados, también se encontraron otros cinco cuerpos, cuya identificación se encuentra en proceso.

De acuerdo al comunicado de la (FGR), los cuerpos de las cinco personas ya identificadas serán trasladados a los estados de Zacatecas, en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Hasta el momento, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) realiza las diligencias necesarias para continuar con el esclarecimiento de los hechos.

Identifican cuerpo de ingeniero zacatecano entre los 10 mineros desaparecidos

José Ángel Hernández Veléz, ingeniero procedente del estado de Zacatecas, fue una de las personas identificadas en las fosas de Concordia, Sinaloa, el pasado 6 de febrero, según confirmó la Fiscalía del estado.

Los hallazgos y la reciente identificación de cinco cuerpos corresponden a los 10 trabajadores mineros desaparecidos el 23 de enero en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los 10 trabajadores fueron secuestrados por un grupo armado en un campamento propiedad de la empresa de extracción minera Vizsla Silver Corp, de origen canadiense.