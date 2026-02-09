Pensión Mujeres Bienestar 2026: fecha límite para recoger la tarjeta del Banco Bienestar Si te registraste en diciembre para la Pensión Mujeres Bienestar, ya puedes recoger tu tarjeta; conoce hasta qué día podrás hacerlo y qué necesitas para ello (Imagen hecha con IA y Programas para el Bienestar)

Ya hay fecha para la entrega de tarjetas para quienes se registraron para la Pensión Mujeres Bienestar. Conoce hasta cuándo podrás recogerla, en dónde y qué documentos necesitas para hacerlo.

Programas para el Bienestar ha anunciado que este 10 de febrero comenzará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes hayan completado su registro en diciembre de 2025 para ser beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión de Adultos Mayores.

Es importante recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, debido a que a través de esta será el único método de pago en el que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su apoyo económico de $3,100 pesos bimestrales. Por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber para recogerla.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿cuándo entregan las tarjetas del Banco del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, del 10 al 14 de febrero se estará realizando la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes hayan completado su registro en diciembre.

No obstante, la Secretaría de Bienestar se estará contactando a través de mensaje de texto para comunicarte cuándo deberás acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar?

Según lo compartido por la Secretaría de Bienestar, si te registraste en diciembre, te estará llegando un SMS al número de teléfono que compartiste como método de contacto. El mensaje incluirá el día, hora y lugar en el que deberás acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Si por algún motivo, no llegarás a recibir el mensaje de texto, también podrás consultar cuándo recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar en la página web del Gobierno de México y Secretaría de Bienestar destinada a este proceso.

Ahí lo único que tendrás que hacer es ingresar tu CURP, dar clic en el recuadro de “no soy un robot” y seleccionar “buscar”. Automáticamente te aparecerá el día, hora y lugar en donde podrás recoger tu tarjeta.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar?

Para acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar, estos son los documentos que deberás presentar en el lugar asignado:

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM)

(credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM) Acta de nacimiento legible

legible CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

(no mayor a seis meses) Teléfono de contacto