Dictamen para reducción de jornada laboral, “Paso firme en la defensa de las y los trabajadores”: Senador Pável Jarero

. Senador Pável Jarero .

La aprobación en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social del dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales en México, fue celebrada por el senador Pável Jarero Velázquez como un avance histórico en la defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El legislador nayarita destacó que esta medida consolida lo que el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, ha denominado la “primavera laboral”, al garantizar condiciones más dignas y humanas para quienes sostienen la economía del país.

Beneficios de la reforma

Jarero subrayó que la reducción de la jornada fomenta el descanso y el esparcimiento, fortalece la salud pública y la prevención de riesgos de trabajo, además de armonizar el marco jurídico nacional con compromisos internacionales en materia laboral.

“Es motivo de satisfacción: la Cuarta Transformación refrenda su compromiso con el bienestar y los derechos de quienes sostienen al país con su trabajo”, expresó.

Aplicación gradual

El dictamen aprobado por unanimidad (48 votos a favor) establece que la reducción será paulatina:

2026: 48 horas semanales

48 horas semanales 2027: 46 horas

46 horas 2028: 44 horas

44 horas 2029: 42 horas

42 horas 2030: 40 horas

De esta manera, se busca una transición ordenada que permita a los sectores productivos adaptarse sin afectar la dinámica laboral.

Otros avances laborales

El senador recordó que esta reforma se suma a cambios ya concretados en favor de las y los trabajadores, como:

Eliminación de la subcontratación.

Impulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Política salarial que asegura que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.

Reforma para que el Infonavit pueda construir vivienda para los trabajadores.

Protección al trabajo extraordinario

Las comisiones también aprobaron disposiciones adicionales:

Por cada seis días de trabajo, las personas deberán disfrutar al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Cuando por circunstancias extraordinarias se aumenten las horas de jornada, se pagará un 100% más sobre el salario ordinario.

El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

Si se supera este límite, el empleador deberá pagar un 200% más del salario correspondiente.

Un paso firme hacia el trabajo digno

Jarero Velázquez concluyó que este dictamen representa un “gran avance” en la construcción de un país más justo, donde el trabajo digno sea una realidad conforme a la Constitución y los tratados internacionales.