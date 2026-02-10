Le llega la hora a Gaby ‘N’: le gritan en la Fiscalía… y esta cara puso cuando la acusaron por homicidio de motociclista Roberto

Detención de Gabriela N Especial

Minutos de tensión son los que ha vivido Gaby “N” la conductora que arrolló y mató al motociclista Roberto, en el cruce del Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Y es que, la mañana de este martes 10 de febrero fue anunciada su captura en en el municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca, donde fue detenida por agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de esa entidad.

Más tarde arribó a las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad de México, en Iztapalapa para formalizar las imputaciones correspondientes. Gaby “N” fue custodiada por una agente de seguridad de dicha dependencia y, justo cuando caminaba en medio de uno de los pasillos, se ecucha una voz que grita:

“¡Todo el peso de la ley...todo el paso de la ley!”

La FGJCDMX, con base en evidencia pericial y registros videográficos, integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión por homicidio calificado contra la presunta responsable, identificada con el nombre de Gabriela “N”, de 43 años, originaria y residente del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Así trasladaron y notificaron a Gabiela "N", enfermera responsable del incidente al motociclista Roberto Hernández el pasado 3 de enero, a instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México.



De manera oficial, la mujer fue señalada por estar pr*fuga en el estado de Oaxaca;… pic.twitter.com/WJIArw4ubu — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 10, 2026

¿Cuál es el delito del que se le acusa a Gaby “N”?

De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal y derivado de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, a Gaby “N” se le imputa el delito de homicidio calificado, agravado en este caso por las circunstancias de ventaja, alevosía o crueldad al arrastrar a la víctima y darse a la fuga.

Paralelamente, las autoridades localizaron en Nezahualcóyotl el automóvil con características similares al usado en el hecho, el cual fue abandonado y presentaba daños consistentes con el impacto del atropello.

Estas características serán determinantes para la sentencia definitiva que dará justicia a Roberto y a su familia.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Gaby “N”?

De ser hallada culpable, Gaby “N” podría enfrentar una pena de 20 y hasta 50 años de prisión.

¿Qué ocurrió en Iztapalapa?

Según las investigaciones oficiales, los hechos se remontan al 3 de enero de 2026, cuando un motociclista —identificado como Roberto, de 52 años y quien trabajaba como repartidor— fue arrollado por una camioneta conducida por Gabriela “N” en un punto transitado de Iztapalapa.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo Honda City azul impactó al motociclista y, tras el choque, no detuvo su marcha, arrastrando a la víctima por varios kilómetros hasta que finalmente quedó sin vida.