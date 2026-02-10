Mineros de La Concordia fueron desaparecidos por célula de Los Chapitos

Mina Concordia

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, confirmó que de acuerdo a las investigaciones realizadas en el caso de desaparición de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de La Concordia en el estado de Sinaloa, el delito fue cometido por una célula del cártel de Los Chapitos.

De acuerdo con Harfuch, tras interrogar a los 4 detenidos presuntamente implicados en el caso, el móvil de la desaparición fue que los mineros fueron confundidos con miembros del cartel contrario, o sea Los Mayos.

Hasta el momento se han identificado los cuerpos de 5 mineros de la fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, donde se informa que fueron hallados restos pertenecientes a más de veinte personas.

Al respecto, el Secretario de Seguridad, informó que por órdenes de la Presidenta Claudia Shainbaum, se realizó un reforzamiento de seguridad en la zona, a cargo de la Secretaría de la Defensa, por lo que fue posible la detención de los implicados en el caso.

Informó además, que la Fiscalía General de la República es la institución encargada de realizar los trabajos de peritaje del caso para continuar con la identificación de los cuerpos faltantes.