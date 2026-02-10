Proteccion Civil hace un llamado para mantener medidas de protección por bajas temperaturas en el norte del país

Se esperan bajas temperaturas en el norte del país (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hace un llamado a la población, principalmente del noroeste y norte del país, para mentener medidas de autocuidado ante el pronóstico de bajas temperaturas en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con el ingreso de humedad, ocasionarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua. Durante la tarde-noche de este martes, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, ocasionando fuertes rachas de viento en dicha entidad y el Golfo de California.

Ante estos fenómenos, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse abrigada adecuadamente, avitar cambios bruscos de temperatura y consumir líquidos calientes.

Se recomienda que, en caso de presentarse vientos fuertes, no resguardarse bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables, y extremar precauciones al conducir.