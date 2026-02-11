Aseguran 188 bultos de cocaína en costas de Colima

Drogas Cocaína asegurada. (SSPC)

La Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 188 bultos equivalentes a varias toneladas de presunta cocaína, al oeste de la Isla Clarión, en los límites de Colima.

Dicho aseguramiento se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva. Según la Marina, a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos de América, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.