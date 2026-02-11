Avance del 50% en reforma electoral: PVEM; pluris el escollo

El senador Manuel Velasco con sus pares de Morena, Adán Augusto López c y de MC, Clemente Castañeda

Entre dimes y diretes sobre el curso que lleva, El líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, afirmó que la reforma electoral está en un 50% de avance y se mantienen las negociones con Morena para buscar opciones a fin de sacar una iniciativa que convenga a la democracia en México.

“ Seguimos en el mismo avance en el que estábamos la semana pasada, yo creo que podemos decir que estamos a un 50 por ciento, ¿Sigue detenida? No detenida porque se está arrastrando el lápiz, se están buscando opciones”, explicó

El método de selección de diputados plurinominales es el principal desacuerdo, el gobierno les propuso el método de listas y elección por mayor número de votos.

“En ese esquema, sería un candidato a diputado federal haría campaña como si fuera candidato a gobernador, en vez de un distrito, por poner un ejemplo el estado de Chiapas tiene 13 distritos, tendría que hacer campaña en los 13 distritos, estaríamos hablando que habría diputados, el gasto sería mucho mayor”, explicó

La contrapropuesta del gobierno morenista fue el sistema de primeras minoría.

“Hay otro planteamiento de que pueda ser un esquema similar al que existe en el Distrito Federal, de las primeras minorías, es decir, que los que quedan, los mejores puedan acceder y en ese estudio es en el que está en estos momentos, ese lo vemos con mejores ojos”, detalló

Recordó que el plazo límite para presentar una propuesta de reforma es febrero, con la expectativa de que pueda concretarse antes del día 28.

En cuanto a la posibilidad de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador del PVEM consideró que será un paso clave para cerrar acuerdos una vez que exista mayor claridad en los puntos consensuados.

“Yo creo que sí va a ser importante una reunión con la presidenta, pero cuando ya vayamos más próximos a un acuerdo. Con ella no vamos a ir a debatir, sino a cerrar políticamente esta pinza. Estoy seguro de que en su momento se va a dar”, señaló.

PISO PAREJO

Velasco, reveló que su bancada presentó ante la mesa de diálogo de la reforma electoral una propuesta para maximizar el ahorro en el financiamiento público a los partidos políticos, mediante un esquema de “piso parejo”, en el que todas las fuerzas políticas reciban la misma cantidad de recursos, incluido Morena.

Explicó que actualmente la ley electoral establece que los partidos que obtienen mayores votaciones reciben más financiamiento público y mayor tiempo en radio y televisión, lo que —dijo— genera una ventaja indebida en los procesos subsecuentes.

“El planteamiento del Verde es muy claro: que todos los partidos recibamos lo mismo, incluso Morena, el PAN, el Verde, todos. Que nos vayamos a lo más bajo. Ahorita el partido que menos recibe, si no me equivoco, es el PT; nosotros estaríamos dispuestos a bajarnos a lo mismo que recibe el PT y que todos recibiéramos exactamente lo mismo”, sostuvo.

El senador subrayó que este esquema permitiría un mayor ahorro en el gasto público y contribuiría a equilibrar la competencia electoral, al evitar que el partido ganador de una elección arranque el siguiente proceso con una ventaja financiera y mediática.

“Si bien quien gana una elección tiene una fortaleza política, en el siguiente proceso lo vuelves a premiar dándole más recursos y más pauta en radio y televisión. Es como una carrera de 100 metros donde uno no arranca desde la línea de salida, sino desde el metro 50, eso genera un desequilibrio electoral”, ejemplificó.

Velasco detalló que el tema del financiamiento es uno de los puntos centrales que se discuten en la mesa de análisis, en la que participan representantes de Morena, PT, PVEM y la Secretaría de Gobernación.

Por parte del Partido Verde, indicó, el encargado de acudir a estas reuniones ha sido Arturo Escobar.

“El Verde está abierto a una reforma progresista, que garantice los equilibrios y que sea verdaderamente democrática. Esos son los puntos que hemos estado debatiendo en los últimos días”, afirmó.

Además del financiamiento, el senador reconoció que otro de los temas más complejos en la negociación es la selección de los diputados de representación proporcional, particularmente la propuesta de que se integren mediante listas estatales, lo que —advirtió— podría romper la cláusula constitucional de sobrerrepresentación del 8%.

“En ese esquema ya no serían realmente proporcionales; habría dos elecciones distintas y se rompería la cláusula que nosotros queremos mantener. Además, el gasto sería mucho mayor porque los candidatos tendrían que hacer campaña en todo el estado”, explicó.