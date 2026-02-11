Cámaras de vigilancia detectan a hombre asesinado en Salvárcar

Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este miércoles en la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez. El descubrimiento se realizó después de que operadores del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) observaran a una persona tendida y sin movimiento a través de las cámaras de vigilancia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de Segunda del Valle y Nuevo León, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

¿Qué indicios se localizaron en el lugar?

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. En la zona también fueron asegurados un casquillo percutido, un cartucho útil calibre .40 y una ojiva, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte de la evidencia.

Fiscalía inicia las investigaciones

El área fue acordonada para permitir las labores de los peritos y posteriormente quedó bajo resguardo de la Fiscalía del Distrito Norte, cuyos agentes iniciaron las indagatorias para esclarecer el crimen e identificar a la víctima.