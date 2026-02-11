Dos días de descanso es igual a un día de ahorro económico: Ivonne Ortega

CDMX — Para la clase trabajadora del país, la que paga impuestos, del rango de edad entre 31 a 60 años, tener dos días de descanso significa un día de ahorro económico y más tiempo para procurarse a sí misma, aseguró la diputada y coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega Pacheco.

Ortega Pacheco, quien fue la primera gobernadora que tuvo Yucatán, señaló que la reforma laboral que propuesto el gobierno de Morena es “un gato por libre”, y lo que verdaderamente pide la clase trabajadora es tener dos días de descanso.

La emecista consideró que la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas y que se avaló en comisiones en el Senado de la República es una simulación y no beneficia a las y los trabajadores.

Un día más de descanso representa no gastar en transporte, alguna de las dos comidas de los empleados, taxi u otros gastos.

“Están dando ´gato por liebre´, porque sí aplicarán las 40 horas de la jornada laboral, pero hasta el 2030; sí son las 40 horas, pero con un día de descanso y las horas extras las subieron a 12; es más una simulación”, dijo la legisladora.

“Aunque MC sí pretende acompañar la reforma, una vez que la minuta llegue a la Cámara de Diputados, trabajará para modificarla a fin de que esta reducción no se aplique de manera gradual, sino que ya se otorguen dos días de descanso y que las y los trabajadores realmente tengan el espacio y el tiempo para ellos mismos y convivir con sus familias. Lucharemos para ver si podemos cambiar esa condición y que sean sensibles los de la bancada mayoritaria”, señaló en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Ortega Pacheco tiene claro que mantener en la Ley Federal del Trabajo un solo día de descanso es “dar gato por liebre”. Es decir, es lo mismo, deben trabajar seis días, pagar el transporte público esos días y no hay un beneficio tangible para la clase trabajadora.

“Y con dos días de descanso tendrían un día de ahorro económico, atenderse, acudir al doctor y convivir con la familia”.

La diputada reiteró que MC buscará que la jornada laboral sea de 40 horas con dos días de descanso y el mismo salario; además, que las horas extras regresen al tiempo normal.

Este miércoles, legisladores de la bancada naranja se manifestaron en el frontispicio de la Cámara de Diputados en demanda de que la mayoría de Morena y sus aliados acompañen modificar la eventual minuta del Senado por la reducción de la jornada laboral y den a los trabajadores dos días de descanso.