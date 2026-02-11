IMSS reconoce a sus médicas por su aporte histórico en la atención a la salud, docencia e investigación 

doctora Carolina Ortega, titular de la Coordinación de Educación en Salud del IMSS La doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud del IMSS destacó la importancia de contar con el Día Mundial de la Mujer Médica que permite permite visibilizar y reconocer nuestro papel en un campo profesional que durante siglos no tuvo cabida para la mujer (KARLA GIL)

La labor de mujeres médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un papel estratégico y transformador, al convertirse en una fuerza fundamental en la operación diaria y en la toma de decisiones, conducción de equipos y construcción de políticas públicas en salud.

“Esta conmemoración refuerza la necesidad de seguir promoviendo condiciones de formación y ejercicio profesional equitativas, libres de violencia y discriminación, y de reconocer el papel fundamental que las mujeres desempeñan en los sistemas de salud. Contar con un día dedicado a la Mujer Médica es fundamental porque permite visibilizar y reconocer nuestro papel en un campo profesional que durante siglos no tuvo cabida para la mujer”, dijo.

Destacó además que con el Día Mundial de la Mujer Médica, el Seguro Social hace un reconocimiento a las profesionales de la salud por su aporte histórico y actual en la atención a la salud, la docencia, la investigación y gestión de los servicios.

La doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud del Seguro Social enfatizó que contar con un día dedicado a la Mujer Médica es importante “porque permite visibilizar su contribución histórica, científica y social en la medicina y reconocer los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten”.

Resaltó que en el ámbito de competencia de esta coordinación, en la actualidad 13,454 mujeres se forman como médicas especialistas en el instituto, que representan el 53% del universo de médicas y médicos residentes del IMSS.

Al respecto, resaltó que en el instituto trabajan 43,553 médicas especialistas y generales, mientras que las 10 especialidades con mayor cantidad de mujeres residentes son: medicina familiar, ginecología y obstetricia, anestesiología, medicina interna, medicina de urgencias, pediatría, cirugía general, imagenología diagnóstica y terapéutica, geriatría directa, traumatología y ortopedia.

En el Seguro Social, encabezado por Zoé Robledo Aburto, se fortalece la identidad profesional de las mujeres médicas, impulsa referentes positivos para las nuevas generaciones y refrenda el compromiso institucional de promover entornos laborales más equitativos, libres de discriminación y con oportunidades reales de desarrollo y liderazgo.