Semar y Guardia Costera de EU aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

La Semar en colaboración con la Guardia Costera de EU, aseguran 188 bultos con toneladas de cocaínas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, gracias a trabajos de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos, se realizó el aseguramiento de 188 bultos de varias toneladas de cocaína.

Hasta ahora, se está en espera de que las autoridades ministeriales determinen el peso real de la carga asegurada más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión a través de la Armada de México en coordinación con la Guardia Costera.

Este hecho forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo por parte de ambos países.

Se informó que hubo detenidos en el acto pero no se precisó cuántos, mismo que ya fueron puestos a disposición de las autoridades.