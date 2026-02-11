Pensión IMSS 2026: ¿quiénes recibirán pago doble este 2 de marzo? (Pixabay y IMSS)

Al comenzar marzo, algunos adultos mayores en México verán reflejado un ingreso mayor en sus cuentas bancarias. Esto se debe a que el lunes 2 de marzo coincidirán los depósitos de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del programa federal Pensión para el Bienestar.

¿Quiénes recibirán el doble pago?

El beneficio no será para todos los pensionados. Solo lo obtendrán aquellas personas que, además de estar jubiladas bajo el régimen del IMSS, también estén inscritas en el programa de apoyo económico para adultos mayores de 65 años.

¿Por qué coinciden los depósitos?

El pago doble se explica por el calendario de dispersión de ambos programas. Mientras el IMSS realiza su depósito mensual a inicios del mes, la Secretaría del Bienestar comenzará la entrega del bimestre correspondiente, lo que provocará que algunos beneficiarios reciban ambos recursos el mismo día o en fechas cercanas.

¿Cómo se realizará la entrega del apoyo del Bienestar?

La dispersión del programa federal se llevará a cabo de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Por ejemplo, quienes comienzan con la letra “A” recibirán su depósito desde el 2 de marzo, mientras que el resto lo obtendrá en los días posteriores.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades sugieren revisar periódicamente el saldo de la cuenta bancaria y mantenerse informados a través de canales oficiales. En caso de no recibir el depósito y cumplir con los requisitos, se recomienda contactar a la Secretaría del Bienestar para aclarar la situación.