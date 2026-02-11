Sheinbaum llama a guardar la calma ante brote de sarampión

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Galo Cañas Rodríguez)

Ante el brote del virus del sarampión en México que actualmente afecta a siete estados de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a mantener la calma para que no se genre la idea de que “estamos frente a unas terribles circunstancias”.

La mandatira informó que mantendría una reunión con los gobernadores o secretarios de salud de los estados para que todos compartan la misma información sobre el tema.

“Porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados”, reiteró.

Señaló que la estrategia para fortalecer la vaunación es priorizar a las niños y los niños, ya que son el sector de la población, que si no están vacunados, pueden llegar a nfermarse de mayor gravedad.

La Presidenta recalcó, que para los menores que no estén vacunados, la orientación es que desde los seis meses, hasta los 12 años deben acudir al centro de salud a recibir la primera dosis de la vacuna.

De igual forma, si recibieron la primera dosis hace menos de seis meses, deben acudir por la segunda.