Vinculan a proceso a exdirector de obras de Tequila, Jalisco

Tequila Este funcionario es señalado de posesión de cartuchos de fuego, así como delitos contra la salud en su modalidad de venta de metanfetamina.

Una jueza vinculó a proceso a Isaac Carbajal, ex director de obras del municipio de Tequila, Jalisco.

Este funcionario es señalado de posesión de cartuchos de fuego, así como delitos contra la salud en su modalidad de venta de metanfetamina.

Según las investigaciones preliminares, Isaac Carbajal, junto al titular del municipio, estarían involucrados en un esquema de extorsión dirigido a empresas cerveceras y tequileras de la región. Además, se presume un vínculo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más influyentes en el estado.

No obstante, a este presunto criminal todavía no se le imputa el crimen de su relación con el CJNG.

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público de la Fiscalía General de al República (FGR), a las 3:49 horas, un grupo de 42 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina, arribaron al domicilio del exalcalde Diego “N”, en la calle Cinco de Mayo de la colonia Miguel de la Madrid en Tequila y al subir al segundo piso, hallaron al exedil y lo detuvieron.

En otra habitación, las autoridades encontraron a Isaac Carbajal cuando portaba un arma de fuego, apuntó a los agentes y les dijo: “no saben con quién se están metiendo”. Ahí, el presunto criminal fue sometido y al realizar una revisión, hallaron 49 cartuchos y metanfetamina en un sobre de plástico en uno de los burós de la recámara.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 El Altiplano, sin embargo, se transmitió vía videoconferencia, dado que Isaac Carbajal se encuentra recluido en Michoacán.

En tanto, la defensa del imputado solicitó que sea trasladado a un penal de mediana seguridad en Jalisco, petición que fue apoyada por el Ministerio Público de la FGR.

Vinculan a proceso a exalcalde

También, el expresidente municipal de Tequila, Diego “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer privación de la libertad.

Diego “N” fue señalado por su presunta participación en el secuestro de un precandidato a la presidencia municipal del Pueblo Mágico, su suplente y un artesano.

Un juez federal concedió un plazo cuatro meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el alcalde permanecerá interno en el penal de Altiplano.

Diego N El alcalde de Jalisco recibió múltiples denuncias por extorsión y está acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado

Días antes, un juez de control ordenó la prisión preventiva para Diego “N”.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó los delitos de extorsión y secuestro agravado, presuntamente cometidos con apoyo de una estructura criminal que operaba desde el ayuntamiento.

Este sujeto permanecerá privado de su libertad en el penal del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 del Altiplano, Estado de México.