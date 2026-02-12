Dictan prisión preventiva a Javier Duarte: ¿De qué se le acusa ahora al exgobernador de Veracruz? (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado formalmente de peculado por cinco millones de pesos en agravio al erario público.

Este 12 de febrero, un juez federal determinó la medida cautelar en su contra por el delito de lavado de dinero, relacionado con su gestión al frente del gobierno estatal, periodo en el que también fue señalado por la entrega de quimioterapias falsas a niños con cáncer.

¿Qué ha dicho Javier Duarte sobre el dictamen del 12 de febrero?

Javier Duarte de Ochoa rechazó las acusaciones que le fueron imputadas este 12 de febrero por un juez federal, tras la determinación de prisión preventiva en su contra por peculado superior a cinco millones de pesos y lavado de dinero.

El exgobernador de Veracruz calificó los señalamientos como “una bola de sandeces” y aseguró que la resolución forma parte de una decisión con tintes políticos. Duarte señaló al Poder Judicial como “un instrumento político del Estado”, al referirse al nuevo proceso abierto en su contra.





¿Quién es Javier Duarte, exgobernador de Veracruz acusado de lavado de dinero?

Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, año en el que solicitó licencia al cargo en medio de acusaciones por corrupción.

Durante su administración fue señalado por el desvío de más de 3 mil 616 millones de pesos destinados originalmente a servicios públicos, según diversas investigaciones periodísticas.

Ante la ola de acusaciones, en 2016 huyó a Guatemala; un año después fue extraditado a México y vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que permaneció en prisión.

El caso generó polémica cuando los fiscales modificaron el delito de delincuencia organizada y lo reclasificaron como asociación delictuosa, considerado un ilícito menor, por lo que Duarte fue condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa de 58 mil pesos, en un acuerdo con la FGR que fue ampliamente criticado.

Este 12 de febrero, un juez federal dictó nuevamente prisión preventiva en su contra por los delitos de lavado de dinero y peculado por cinco millones de pesos.