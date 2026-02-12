IMSS Bienestar amplía atención especializada en comunidades rurales, con la primera teleconsulta en Nayarit

IMSS atención médica a distancia IMSS Bienestar informó que se ampliará la atención médica especializada en comunidades rurales gracias a la teleconsulta, la primera de este sistema de atención se realizó en Nayarit

El IMSS Bienestar realizó la primera teleconsulta en la comunidad rural de El Colorín, municipio de Del Nayar, como parte de la estrategia que desplegó a cinco Unidades Médicas Móviles en beneficio de 57 localidades rurales de difícil acceso de Nayarit, con una población objetivo de más de 4 mil personas.

En este sentido, se resaltó que una mujer embarazada de 23 años, con 25 semanas de gestación y de origen wixárika, recibió atención especializada en Ginecología y Obstetricia a distancia por parte de una médica especialista ubicada en Oaxaca, mediante el uso de un kit de telemedicina.

La paciente fue trasladada desde la comunidad Potrero de la Palmita en ambulancha hasta El Colorín, donde personal de salud previamente capacitado facilitó la conexión y acompañó el procedimiento.

Durante la teleconsulta se realizó un ultrasonido obstétrico para valorar el desarrollo fetal y la frecuencia cardiaca, con resultados favorables.

Como parte del seguimiento, se programó una nueva valoración a distancia en seis semanas.

La estrategia de telemedicina permite acercar atención especializada a personas sin seguridad social que habitan en comunidades rurales, dispersas o con barreras geográficas, asimismo, se prioriza la atención a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Las teleconsultas se realizan con apoyo de personal de enfermería y promoción de la salud en el lugar donde se encuentra la persona usuaria, quien es enlazada de manera remota con especialistas en medicina interna, ginecología y obstetricia y pediatría. Entre las comunidades prioritarias se encuentran aquellas de origen Wixárika, mexicanero, cora y tepehuano, cuyo principal medio de transporte es marítimo, y para facilitar el acceso, se cuenta con personal hablante de lengua indígena.

Con esta acción, Nayarit se suma a Sinaloa y Chiapas, entidades donde el IMSS Bienestar ya implementa este modelo de atención médica especializada a distancia, fortaleciendo la cobertura de servicios gratuitos en regiones históricamente apartadas.

-o0o-