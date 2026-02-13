Actualización Monte de Piedad: ¿qué ha pasado con la huelga y qué es lo último que se sabe? (Cuartoscuro)

Debido a la falta de acuerdos entre representantes sindicales y la parte patronal, integrantes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Nacional Monte de Piedad continúan la huelga en más de 302 sucursales de la institución financiera.

El paro de labores, que ya supera los cuatro meses, continúa ante la inconformidad de los empleados. Según Miguel Ángel Pérez, delegado de la sucursal 89 en San Juan del Río, la asignación de vacantes de manera unilateral por parte de la administración de Nacional Monte de Piedad —hecho que detonó la huelga— aún no ha sido consensuada entre ambas partes.





¿Qué es lo último que se sabe de la huelga del Nacional Monte de Piedad?

El trabajador sindicalizado del Nacional Monte de Piedad, con más de 20 años de servicio en la institución, puntualizó respecto a la situación actual de la huelga: “Hay pláticas entre el sindicato y la administración. Se iniciaron desde hace algún tiempo ante las autoridades laborales y ahora solo estamos a la espera de que nos indiquen cuándo se logren buenos acuerdos”, declaró a La Silla Rota Alejandro Valencia.

Además, el trabajador expresó que tanto él como sus compañeros están en la mejor disposición para reincorporarse a sus labores; sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue sin ser clara.





¿Cómo inició la huelga de trabajadores de Nacional Monte de Piedad?

En un comunicado emitido el 14 de noviembre de 2025 por Nacional Monte de Piedad I.A.P., se fijó de manera oficial el cierre de las 302 sucursales distribuidas en todo el país, tras la jornada de votación realizada los días 12, 13 y 14 de noviembre, donde la mayoría de las y los trabajadores decidió continuar la huelga.

No obstante, el antecedente se remonta a febrero de 2024, cuando se sostuvo un paro de labores de un mes, que concluyó con la firma de un Acuerdo Modificatorio al Contrato Colectivo de Trabajo.

Sin embargo, dicho acuerdo se rompió, tras denuncias del Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad en contra de la administración, argumentando que, pese a lo firmado entre representantes de la institución y la dirigencia sindical, continuaron violaciones sistémicas al CCT. Por ello, el 1 de octubre de 2025 se reactivó la huelga, que ya acumula cuatro meses.

“Esta huelga se inició por las violaciones del contrato colectivo de trabajo que tenemos, ya que se boletinaron plazas de manera unilateral y está plasmado en nuestro contrato colectivo que debieron hacerlo en conjunto con el sindicato”, explicó Alejandro Valencia.

Trabajadores con más de 20 años de antigüedad enfrentan dificultades económicas tras cuatro meses de paro

Tras más de cuatro meses de huelga, los trabajadores que continúan en el paro del Nacional Monte de Piedad ya enfrentan dificultades económicas y buscan ingresos alternos mientras se alcanzan acuerdos con la administración.

Alejandro Valencia permanece a las afueras de la sucursal ubicada en el Zócalo capitalino, considerada matriz de Nacional Monte de Piedad. El trabajador sindicalizado señala que deben buscar generar ingresos adicionales debido a la prolongación del paro y la falta de acuerdos con los representantes de la institución, “Buscamos, independientemente, generar ingresos para el sustento de nuestras familias”, remarcó.

Hasta el momento, entre 2,000 y 3,000 trabajadores del Nacional Monte de Piedad se encuentran en paro de labores, en espera de un acuerdo que beneficie a ambas partes respecto al Contrato Colectivo de Trabajo, donde —señalan— se busca defender los derechos individuales de cada trabajador.